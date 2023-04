Visite du vieux village de Grâne et de son clocher pour les groupes Le village, 1 janvier 2023, Grane.

Venez découvrir ce charmant village perché de la Vallée de la Drôme, les vestiges de son passé moyenâgeux, ses ruelles, son clocher (beau panorama sur la vallée, et les villages voisins depuis la plateforme du clocher)..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Le village

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover this charming perched village in the Drôme Valley, the vestiges of its medieval past, its narrow streets, its bell tower (beautiful panorama over the valley and the neighbouring villages from the platform of the bell tower).

Venga a descubrir este encantador pueblo encaramado en el valle de la Drôme, los restos de su pasado medieval, sus callejuelas, su campanario (hermosa panorámica del valle y de los pueblos vecinos desde la plataforma del campanario).

Entdecken Sie dieses charmante, hoch gelegene Dorf im Tal der Drôme, die Überreste seiner mittelalterlichen Vergangenheit, seine Gassen und seinen Glockenturm (von der Plattform des Glockenturms aus haben Sie einen schönen Blick auf das Tal und die benachbarten Dörfer).

