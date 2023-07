Fête du 14 juillet- Sardinade Le village Glandage, 14 juillet 2023, Glandage.

Glandage,Drôme

Comme chaque année l’Echo des Charrans vous propose une Sardinade à midi, suivie d’un concours de boules dont les inscriptions se feront à partir de 14h. Les réservations pour les repas sont vivement recommandées..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Le village

Glandage 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As every year, the Echo des Charrans proposes a Sardinade at midday, followed by a boules competition. Registration opens at 2pm. Reservations for meals are highly recommended.

Como todos los años, el Echo des Charrans ofrece una Sardinada a mediodía, seguida de un concurso de petanca. La inscripción se abre a las 14.00 horas. Se recomienda encarecidamente reservar mesa.

Wie jedes Jahr lädt das Echo des Charrans Sie zu einer Sardinade am Mittag ein, gefolgt von einem Boule-Wettbewerb, für den Sie sich ab 14 Uhr anmelden können. Reservierungen für die Mahlzeiten werden dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme du Pays Diois