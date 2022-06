Le village fleuri de Saint-Josse-sur-mer, visite guidée

2022-06-26 – 2022-06-26 Le village fleuri de Saint-Josse-sur-mer : visite guidée La village de Saint-Josse a une histoire très riche et une architecture typique de nos villages. Nous vous proposons de partir à la découverte de ses richesses et de rencontrer des passionnés de ce village. Dimanche 26 juin 2022 à 14h30 Rendez-vous à la Paysanne, Rue de la Mairie Durée : 01h30 / Gratuit Jauge limitée : réservation conseillée auprès de l'Office de Tourisme de Stella-plage au 03.21.09.04.32 ou par mail à contact@stella-plage.fr Visite guidée animée par le service d'Animation et de Valorisation du Patrimoine de l'OTMCO en partenariat avec le village de Saint-Josse-sur-Mer

