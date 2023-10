Sillon: l’église écroulée le village Félines-sur-Rimandoule, 14 octobre 2023, Félines-sur-Rimandoule.

Félines-sur-Rimandoule,Drôme

Exposition: MAGALI WAGNER & ALBAN-PAUL VALMARY

Félines est un des nombreux villages de la Drôme qui fut emporté par un glissement de terrain au 20ème siècle. L’église fut endommagée..

2023-10-14 fin : 2023-10-31 . .

le village

Félines-sur-Rimandoule 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition: MAGALI WAGNER & ALBAN-PAUL VALMARY

Félines is one of the many villages in the Drôme that was swept away by a landslide in the 20th century. The church was damaged.

Exposición: MAGALI WAGNER & ALBAN-PAUL VALMARY

Félines es uno de los muchos pueblos de la Drôme que fue arrasado por un corrimiento de tierras en el siglo XX. La iglesia resultó dañada.

Ausstellung: MAGALI WAGNER & ALBAN-PAUL VALMARY

Félines ist eines der vielen Dörfer in der Drôme, die im 20. Jahrhundert von einem Erdrutsch mitgerissen wurden. Die Kirche wurde dabei beschädigt.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme du Val de Drôme