Le village en’bullant Genneton, 1 février 2023, Genneton Genneton.

Le village en’bullant

Place de la salle des fêtes rue des acacias Genneton Deux-Sèvres rue des acacias Place de la salle des fêtes

2023-02-01 15:00:00 – 2023-02-01 18:00:00

rue des acacias Place de la salle des fêtes

Genneton

Deux-Sèvres

Genneton

EUR Comme chaque mois, les colporteurs vont sur les routes de l’Argentonnais, à la rencontre des habitants, des voisins du coin et des visiteurs venus d’ailleurs.

Une halte est prévue à Genneton !

Au programme :

-des jeux pour s’amuser,

-des papotages pour rigoler,

-des boissons à partager,

-des histoires à écouter

Et bien sur, comme à leur habitude, les colporteurs seront là pour discutailler, papoter, raconter des histoires et vous faire découvrir leurs pièges à ennuis !

Venez passer un moment convivial le temps d’une après-midi.

Comme chaque mois, les colporteurs vont sur les routes de l’Argentonnais, à la rencontre des habitants, des voisins du coin et des visiteurs venus d’ailleurs.

Une halte est prévue à Genneton !

Au programme :

-des jeux pour s’amuser,

-des papotages pour rigoler,

-des boissons à partager,

-des histoires à écouter

Et bien sur, comme à leur habitude, les colporteurs seront là pour discutailler, papoter, raconter des histoires et vous faire découvrir leurs pièges à ennuis !

Venez passer un moment convivial le temps d’une après-midi.

rue des acacias Place de la salle des fêtes Genneton

dernière mise à jour : 2022-12-20 par