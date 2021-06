Bordeaux Village du Patrimoine Ferroviaire Bordeaux, Gironde Le Village du Train Village du Patrimoine Ferroviaire Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Le « Village du Train » concrétise le thème « 2021 Année du Rail » décidé par le conseil de l’Europe pour ces Journées européennes du patrimoine. Pour concrétiser le thème ferroviaire des Journées européennes du patrimoine 2021, les associations ferroviaire de Bordeaux et de la Gironde se regroupent pour la première fois dans un espace commun, situé place Pierre Cétois, là où se trouvait le constructeur Dyle & Bacalan (naval, ferroviaire et aéronautique). Les associations feront découvrir le patrimoine ferroviaire et son histoire grâce à des maquettes, modèles réduits, vidéos, photos anciennes et archives, et publications. Les bénévoles seront disponibles pour répondre à toutes les questions.

Gratuit. Entrée libre. Espaces public, place Pierre Cétois.

Le « Village du Train » concrétise le thème « 2021 Année du Rail » décidé par le conseil de l'Europe pour ces Journées européennes du patrimoine. Village du Patrimoine Ferroviaire Place Pierre Cétois, 33 300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

