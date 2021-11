Le village du Père Noël Cité du Train – Patrimoine SNCF, 12 décembre 2021, Mulhouse.

Le village du Père Noël

du dimanche 12 décembre au dimanche 19 décembre à Cité du Train – Patrimoine SNCF

Pour clore les festivités de son cinquantième anniversaire, **la Cité du Train convie petits et grands à venir découvrir le village du Père Noël, les 12 et 19 décembre 2021.** Niché au cœur du musée, sur le Panorama Ferroviaire, espace extérieur de la Cité du Train, ce village féerique s’animera le temps de deux dates exceptionnelles. En vous baladant dans le village du Père Noël, vous y découvrirez sa gare, son petit train, sa maison, sa poste et même… son propre parc d’attractions. Bien évidemment, il ne manquera pas de prendre la pose avec vous le temps d’un selfie et vous présentera aussi à ses nombreux amis : Monsieur Hiver et ses chants de Noël, Sylvain le lutin magicien et ses incontournables mascottes. — **Infos pratiques** : * Le village du Père Noël – Animations et jeu en extérieur * Les 12 et 19 décembre 2021, de 13h30 à 16h30 * Cité du Train – Patrimoine SNCF, 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse * Tarifs habituels. Infos et réservation sur citedutrain.com En partenariat avec R2Fete Événements

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T13:30:00 2021-12-12T16:30:00;2021-12-19T13:30:00 2021-12-19T16:30:00