LE VILLAGE DU FLEUVE D’ALFORTVILLE Village du fleuve – Parc de l’Ile au Cointre, 3 juin 2023, Alfortville.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Espace festif, artistique, pédagogique et familial

Aux abords de la Seine, au Parc de l’Ile au Cointre, « le

village du fleuve » s’éveillera la nuit tombée :

Petits et grands découvriront, dans une ambiance artistique et festive, différents visages du fleuve et des cours d’eau, avec, notamment, une performance de mapping, Explorations, sur une peinture cosignée des artistes Maxime Cohen et Skopit, accompagnés par Elliot Simiot et Whygees au mixage son, ainsi qu’un atelier de prévention des risques d’inondation, en réalité virtuelle, présenté par la Croix Rouge Française.

Avec les soutiens de : La Métropole du Grand

Paris, la Ville d’Alfortville, Grand Paris Sud Est Avenir, VNF, Haropa Port, Vélib

Métropole et les partenariats avec : la Croix-Rouge Française, le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault, la Muse

en Circuit, l’ONDIF,

le Conservatoire d’Alfortville, Les Médiathèques d’Alfortville, ainsi

que les nombreuses associations et structures culturelles avec qui la ville a partagé l’ambition

de ce projet.

Village du fleuve – Parc de l’Ile au Cointre 60, quai Blanqui 94140 Alfortville

Contact : https://www.alfortville.fr/nuit-blanche https://www.facebook.com/Alfortville94/ https://www.facebook.com/Alfortville94/

Sebastien Andreani