Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Programme détaillé accessible sur le site internet du Festival et en version papier dans les offices de tourisme à partir de juillet. Dans le centre de Gavarnie et dans le cadre du Festival de Gavarnie « Alice de l’autre côté des merveilles », un lieu d’échanges, de rencontres et de jeux, tous les jours.

Au programme : un Musée du Festival à la salle des fêtes, un jeu d’échecs géant, des performances dansées et théâtrales autour du « nonsense » cher à Lewis Caroll, un jeu de piste… Programme détaillé accessible sur le site internet du Festival et en version papier dans les offices de tourisme à partir de juillet. dernière mise à jour : 2021-06-03 par

