2022-05-24 – 2022-05-29

Gard Village du Brocanteur Vauvert Gard Vauvert Le village du Brocanteur – Brocante & Antiquités De nombreux exposants sont présents. Vous trouverez des tableaux, meubles, médailles, bibelots. Un grand choix s’offre à vous. Ouvert tous les week-ends de 09h00 à 18h00 Juillet & Août de 07h00 à 14h00 Évènements spéciaux : Du 24 au 27 juin : Grand déballage sur 4 jours – Ouvert aux Pros et aux particuliers Samedi 09 juillet : Nocturne du Hangar, de 18h00 à 23h00 Marché du Terroir & Guinguette musicale Jeudi 14 juillet : Grand vide-grenier, toute la journée Samedi 20 août : En nocturne avec ambiance musicale, de 18h00 à 23h00 +33 7 58 15 50 72 Droits libres

