Lot-et-Garonne Pujols EUR 0 0 Le village d’Horizon Vert, une journée pour mettre en avant les producteurs, les artisans et le tissu associatif de notre territoire.

Exposants, conférences, bal trad’, grafitéria, restauration, cinéma, spectacles, librairie et animations vous attendent ! Le village d’Horizon Vert, une journée pour mettre en avant les producteurs, les artisans et le tissu associatif de notre territoire.

