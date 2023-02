LE VILLAGE DES SOURDS TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU, 4 avril 2023 00:00, PARIS.

LE VILLAGE DES SOURDS LE VILLAGE DES SOURDS. De 2023-04-04 à 2023-04-23 20:30. Tarif : 34.1 34.1 euros

TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU PARIS 75008 . LE VILLAGE DES SOURDS « … » Youma, quatorze ans, sourde, vit à Okionuk, village perdu au nord du globe. Là, les habitants possèdent un trésor: leur langage. Mais Youma observe les glissements de son paradis polaire, quand un marchand débarque pour vendre des objets inutiles et indispensables. Les villageois n’ont pas d’argent, le marchand leur propose de payer en mots. Cent vocables pour un grille-pain. Et la langue disparaît, peu à peu. On élimine les termes non essentiels, puis les autres. La pénurie de vocabulaire attise les violences et les rivalités. Youma et son interprète, Gurven, sont venus nous alerter : ils sont les seuls à avoir conservé une langue de résistance, la langue des signes. Après Pompiers, de Jean-Benoît Patricot, au Rond-Point, Catherine Schaub dirige la fable humaniste de Léonore Confino, conte poétique et cruel, boréal et truculent, sur l’appauvrissement du langage. Texte : Léonore ConfinoMise en scène : Catherine SchaubAvec : Jérôme Kircher, Ariana-Suelen RivoireAssistante à la mise en scène et directrice de production : Agnès HarelScénographie : Emmanuel Clolus Lumières : Thierry MorinCréation sonore : R.JerichoCostumes : Julia AllègreAdaptation LSF : Igor CasasDiffusion : Cie Productions du Sillon / Daz ProductionProduction : Compagnie Productions du sillonCoproduction : Châteauvallon–Liberté, scène nationale, la Maison/Nevers scène conventionnée art et territoire, la Grande Scène du Chesnay-Rocquencourt, le théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin et la ville de Montreuil, théâtre le Vallon de Landivisiau, avec le soutien de l’International Visual ThéâtreTexte édité chez Actes Sud-PapiersLe village des sourds est lauréat du fonds théâtre SACD. Jérôme Kircher, Léonore Confino, Ariana Rivoire

