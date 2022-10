LE VILLAGE DES SOLUTIONS DE DEMAIN -MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle La Meurthe-et-Moselle innove pour le mois de l’économie sociale et solidaire en novembre prochain.

Le Département de Meurthe-et-Moselle et ses partenaires lancent « le Village des Solutions de Demain » en ouverture du mois de l’ESS 2022 ! Un événement ouvert aux professionnels et au grand public. Fidèle à ses valeurs, le Département de Meurthe-et-Moselle a décidé de créer l’événement autour des femmes et des hommes qui s’engagent et entreprennent. « L’événement sera un temps fort pour valoriser les acteurs de l’économie sociale et solidaire du Grand Est et les entrepreneurs engagés qui jouent un rôle majeur dans les réponses à apporter aux transitions qu’elles soient écologiques, démographiques, territoriales ou numériques » précise Chaynesse Khirouni, Présidente du Conseil départemental, qui tient à ce format partenarial mettant en avant les talents et les pépites de nos territoires. +33 3 83 94 54 54 https://meurthe-et-moselle.fr/actu/%C2%AB-le-village-des-solutions-de-demain-%C2%BB-45-novembre-l%C3%A9v%C3%A8nement-phare-du-mois-de-less-au CD54

