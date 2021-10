Le village des Sciences Parc du haut-fourneau U4, 10 octobre 2021, Uckange.

Le village des Sciences

Parc du haut-fourneau U4, le dimanche 10 octobre à 14:00

[http://www.hf-u4.com](http://www.hf-u4.com)lle édition tournée sur l’émotion de la découverte. vous pourrez découvrir plus de 15 espaces d’animations, de jeux et d’expérimentation autour de la science et de la nature (la géologie, la forêt, les sols, la biodiversité, les abeilles, la qualité de l’air, ….), mais aussi des mini-conférences (Vers les énergies de demain, Les jardins de transformation), des expositions, deux escape game, des spectacles: le Show à l’azote, les esprits de la forêt, la sorcière et ses potions magiques et des visites du haut-fourneau U4 et de Métafensch. Plus d’infos sur le www.hf-u4.com Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans Entrée gratuite Date et horaire : Dimanche 10 octobre de 14h à 18h30

Fête des Sciences

Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle



