[http://www.levillagedesrecruteurs.fr](http://www.levillagedesrecruteurs.fr)loi ou d’une formation ?** Venez rencontrer une cinquantaine de structures qui proposent plus de 1 200 offres à pourvoir sur le Village des Recruteurs de Dijon jeudi 30 septembre. **Pour participer c’est très simple !** Il vous suffit de : • Consulter les offres à pourvoir sur notre job board www.levillagedesrecruteurs.fr • Imprimer votre CV en plusieurs exemplaires • Vous rendre jeudi 30 septembre, sur la place de la République pour rencontrer votre futur employeur ! **Les infos pratiques :** ? Jeudi 30 septembre 2021 ⏲ 9h à 17h ? Place de la République ⚠️ Événement gratuit & accessible à tous #VDRDijon2021

Gratuit

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Venez rencontrer une cinquantaine de structures qui proposent plus de 1 200 offres à pourvoir Dijon Place de la république, Dijon Dijon Centre-Ville

