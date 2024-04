Le Village des Recruteurs d’Aix-en-Provence 2024 Pasino GRAND Aix-en-Provence, mardi 18 juin 2024.

Le Village des Recruteurs d’Aix-en-Provence 2024 Pasino GRAND Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Le Village des Recruteurs est la solution ! Venez rencontrer les entreprises et organismes de formation de la région avec plus de 1200 offres d’emploi et 300 offres de formation à pourvoir.

Pour participer c’est très simple ! Il vous suffit de



1. Repérer les offres qui vous correspondent sur le Job Board sur le site internet du Village des recruteurs

2. Imprimer votre CV en plusieurs exemplaires

3. Vous rendre mardi 18 juin 2024 au Pasino Grand d’Aix-en-Provence pour rencontrer votre futur employeur !



Un évènement organisé par Aglaé Events. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 09:30:00

fin : 2024-06-18 17:00:00

Pasino GRAND 21 Avenue de l’Europe

Aix-en-Provence 13601 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pauline@aglaeevents.com

