LE VILLAGE DES PRODUCTEURS DE L’AUDE, PAYS CATHARE Sallèles-d’Aude Sallèles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Sallèles-d'Aude

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS DE L’AUDE, PAYS CATHARE Sallèles-d’Aude, 30 juillet 2022, Sallèles-d'Aude. LE VILLAGE DES PRODUCTEURS DE L’AUDE, PAYS CATHARE

Chemin des Patiasses Sallèles-d’Aude Aude A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi

2022-07-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-30 19:00:00 19:00:00 Sallèles-d’Aude

Aude Sallèles-d’Aude Le Village des Producteurs de l’Aude, Pays Cathare vous accueille au Somail de 10h à 19h +33 4 68 69 52 81 Sallèles-d’Aude

dernière mise à jour : 2022-07-26 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi

Détails Catégories d’évènement: Aude, Sallèles-d'Aude Autres Lieu Sallèles-d'Aude Adresse Chemin des Patiasses Sallèles-d'Aude Aude A.D.T. de l'Aude / OT Côte du Midi Ville Sallèles-d'Aude lieuville Sallèles-d'Aude Departement Aude

Sallèles-d'Aude Sallèles-d'Aude Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salleles-daude/

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS DE L’AUDE, PAYS CATHARE Sallèles-d’Aude 2022-07-30 was last modified: by LE VILLAGE DES PRODUCTEURS DE L’AUDE, PAYS CATHARE Sallèles-d’Aude Sallèles-d'Aude 30 juillet 2022 Chemin des Patiasses Sallèles-d'Aude Aude A.D.T. de l'Aude / OT Côte du Midi

Sallèles-d'Aude Aude