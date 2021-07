Le village des Garfilles Labatut, 29 septembre 2021, Labatut.

Le village des Garfilles 2021-09-29 14:30:00 – 2021-10-09 12:00:00 Médiathèque de Labatut 605 Route de l’Eglise

Labatut Landes Labatut

Exposition – création du Lacq Odyssée CCSTI des Pays de l’Adour

Visites guidées : samedi 2 octobre à 10h, dimanche 3 octobre à 14h et mercredi 6 octobre à 14h. Visites guidées à la demande aux heures d’ouverture.

Venez profiter de cette expérience inédite : une exposition interactive conçue pour être un lieu chaleureux et ludique adapté à la taille et à l’univers des enfants ! L’exposition se structure autour de trois espaces de leur vie quotidienne : la maison, l’école et la rue, lieu de découverte sur le monde. Ces trois espaces, composés chacun de quatre modules de jeu, visent à faire émerger interrogations et débats autour des stéréotypes, idées toutes faites souvent véhiculées à propos de ce que doivent faire et être filles et garçons.

À partir de 8 ans, durée de la visite 2 heures

Dans le cadre de l’événement départemental Itinéraires

Exposition – création du Lacq Odyssée CCSTI des Pays de l’Adour

Visites guidées : samedi 2 octobre à 10h, dimanche 3 octobre à 14h, mercredi 6 octobre à 14h. Visites guidées sur demande aux heures d’ouverture.

À partir de 8 ans, durée visite 2h00

Dans le cadre de l’événement département Itinéraires

+33 5 58 98 12 89

Exposition – création du Lacq Odyssée CCSTI des Pays de l’Adour

Visites guidées : samedi 2 octobre à 10h, dimanche 3 octobre à 14h et mercredi 6 octobre à 14h. Visites guidées à la demande aux heures d’ouverture.

Venez profiter de cette expérience inédite : une exposition interactive conçue pour être un lieu chaleureux et ludique adapté à la taille et à l’univers des enfants ! L’exposition se structure autour de trois espaces de leur vie quotidienne : la maison, l’école et la rue, lieu de découverte sur le monde. Ces trois espaces, composés chacun de quatre modules de jeu, visent à faire émerger interrogations et débats autour des stéréotypes, idées toutes faites souvent véhiculées à propos de ce que doivent faire et être filles et garçons.

À partir de 8 ans, durée de la visite 2 heures

Dans le cadre de l’événement départemental Itinéraires

Lacq Odyssée

dernière mise à jour : 2021-07-25 par