Le Village des Enfants du Monde Le 360 Paris Music Factory, 12 février 2022, Paris.

Le Village des Enfants du Monde

Le 360 Paris Music Factory, le samedi 12 février à 10:00

LE VILLAGE DES ENFANTS DU MONDE (à partir de 3 ans) PLANNING 10h – Collectif Takadum pour un spectacle mettant en musique le conte « Alinka et Malinka et le grand méchant Torbawan » ! « Laissez-vous enchanter par les mystères des Balkans et leur musique aux rythmes endiablés à travers un conte contemporain et loufoque, inspiré par les légendes de l’Est. Cette création conçue pour la 15ème édition du festival « Au fil des voix », ne vous laissera pas indifférent ! » 11h – Initiation à la danse africaine Pause déjeuner – Découverte des saveurs africaines au restaurant du 360 Paris Musique Factory (menu enfant). 14h – Initiation à la Capoeira avec Frédéric Mignon 15h30 – Goûter À partir de 16h – Répétitions et balances des artistes programmés durant le Festival Ce projet a pour vocation de favoriser l’accès à l’art pour tous les enfants à travers l’acquisition d’une culture artistique personnelle. Il s’agit donc de donner l’envie aux enfants de commencer ou continuer une pratique culturelle tout au long de la vie et cultiver leur sensibilité et celle de leur famille. Véritable moment d’échange entre parents et enfants, le Village Des Enfants Du Monde est un moment ludique durant le Festival. Large programmation d’animations à destination des enfants et de leur famille. Un programme organisé autour de la musique et de la danse afin d’éveiller les plus petits à la pratique musicale et de créer un temps de rencontre entre familles et enfants hors du cadre scolaire. Entrée libre sur réservation obligatoire

Gratuit

Le Village des Enfants du Monde

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T17:00:00