Le Village des Enfants du Monde – festival Au Fil des Voix Le 360 Paris Music Factory, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 10h00 à 17h00

. gratuit

Prix Libre

Cette journée a pour vocation de faire découvrir aux plus jeunes différentes esthétiques et cultures musicales à travers des activités artistiques variées. Lors de cette journée festive, les enfants et leurs familles pourront faire le tour du monde en participant à différentes activités artistiques et musicales.

10h : Conte musical, « Mama Machana » par Tatiana Rybina (chants et danse) et Nikolay Boldaev (narration, chants, tambour, guimbarde & handpan) . Un spectacle inspiré par les textes d’une poétesse voyageuse de Sibérie, Yana Mori. Riche en danses et en sons de la nature, en voix d’animaux et en chants d’oiseaux (à partir de 3 ans). 11h : Atelier « rythmes et percussions », animé par l’artiste turque Senem Diyici (à partir de 6 ans)

Pause Déjeuner : Menu découverte (Formule enfant : 5€)

14h : Initiation à la danse classique indienne (Bharatanatyam) par l’association Les Comptoirs des Indes (à partir de 6 ans)

15h30 : Goûter

16h : Venez découvrir le groupe Sarāb en répétition (arabian jazz rock) !

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://www.aufildesvoix.com/le-village-des-enfants-du-monde/ 0147536867 developpement@aufildesvoix.com https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.helloasso.com/associations/au-fil-des-voix/evenements/le-village-des-enfants-du-monde

Au Fil des Voix