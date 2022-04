LE VILLAGE DES ENFANTS

2022-04-23 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00 Le village des enfants est de retour pour les vacances!

Retrouvez 20 structures gonflables, toboggan géant, parcours Ninja Warriors, ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants dès 2 ans et un espace de restauration sucré/salé pour les adultes.

Payant, accès illimité pour les enfants accompagnés d'un adulte. +33 6 17 17 63 89 https://www.ville-beziers.fr/

Ville de Béziers

