LE VILLAGE DES CULTURES Angres Angres Catégorie d’évènement: Angres

LE VILLAGE DES CULTURES Angres, 3 juillet 2022, Angres. LE VILLAGE DES CULTURES Place Dumont D’Urville Angres

2022-07-03 – 2022-07-03

Place Dumont D’Urville Angres 62143 Angres Au programme : spectacles, concerts, repas partagé, manèges et jeux anciens. Un village consacré aux arts de la rue, aux enfants et aux familles, en présence de nombreux artistes. +33 3 21 49 21 21 http://www.droitdecite.com/ Au programme : spectacles, concerts, repas partagé, manèges et jeux anciens. Place Dumont D’Urville Angres

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégorie d’évènement: Angres Autres Lieu Angres Adresse Place Dumont D'Urville Ville Angres lieuville Place Dumont D'Urville Angres

Angres Angres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angres/

LE VILLAGE DES CULTURES Angres 2022-07-03 was last modified: by LE VILLAGE DES CULTURES Angres Angres 3 juillet 2022

Angres