2022-10-21 16:00:00 – 2022-10-21 22:00:00

Sane-et-Loire EUR 0 0 – A partir de 16h, Village ouvert à tous, Renaud Ruhlman sera présent pour proposer une découverte de son approche entre sciences et arts des vertus thérapeutiques et médicinales des végétaux. Il nous rend audible ce qu’il ne l’est pas et propose la découverte des mélodies sonores de chaque végétal grâce à un dispositif faisant appel à des technologies numériques.

Le Lab 71 proposera :

• Jeu de piste sur les usages numériques « dix conseils pour être net sur le net ! »

• Enigm’game « Pourquoi Charlie ne vient-il plus au collège depuis plusieurs semaines ? » relatif au cyber-harcèlement

• Gaming zone

Pôle découverte de la programmation : robots Thymio, Blueboth, Ozobot

Pôle création numérique : technique de stop motion, stylo 3D

Pôle jeux immersifs : réalité virtuelle, playstation 4

Pôle numérique pédagogique : application et jeux pédagogiques sur tablette – A partir de 18h30 : un café-parents sur le thème de « La place des écrans dans la vie familiale », avec Séverine Geoffroy, coach professionnelle, spécialisée dans l’accompagnement des familles. Séverine animera une discussion qui amènera chacun à faire part de ses difficultés, étonnements, doutes… et proposera des pistes et méthodes pour mieux gérer, en famille les écrans.

– A 20h conférence suivie d’une méditation sonore pour découvrir le « son » des plantes avec Renaud Ruhlman. En parallèle l’exposition « 9·13 Moi, jeune citoyen » : sera présente tout le long de la journée (exposition ludique, interactive et numérique). À l’affiche Salle des griottons Rue des griottons Cluny

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

