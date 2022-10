Le village des connectés Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

2022-10-19 14:00:00 – 2022-10-19 20:00:00

Sane-et-Loire Cluny EUR 0 0 A partir de 14h, Village ouvert à tous. Le LAB 71 proposera :

– Jeu de piste sur les usages numériques « dix conseils pour être net sur le net ! »

– Enigm’game « Pourquoi Charlie ne vient-il plus au collège depuis plusieurs semaines ? » relatif au cyber-harcèlement

– Gaming zone

Pôle découverte de la programmation : robots Thymio, Blueboth, Ozobot

Pôle création numérique : technique de stop motion, stylo 3D

Pôle jeux immersifs : réalité virtuelle, playstation 4

A 16h30 : Inauguration avec démonstration de BMX Flat avec Joris Bretagnolles, BMX Flatland pro rider (Membre de l'équipe de France de BMX Freestyle et Top 10 mondial 2022) A 17h Joris, accompagné d'autres jeunes sportifs proposera un échange sur l'image d'un sportif de haut niveau sur le net A 18h30 : Théâtre d'intervention autour de l'usage des écrans en famille accompagné d'un professionnel d'Addictions France.

