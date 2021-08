Le Village des Associations de Bègles Bègles Plage, 4 septembre 2021, Bègles.

Le Village des Associations de Bègles

Bègles Plage, le samedi 4 septembre à 14:00

Une soixantaine d’associations viendront présenter leurs activités aux habitants : sport, culture, entraide, ou proximité, la vie associative béglaise montrera son dynamisme et sa diversité. **Le programme de la journée : **14h : Ouverture du Village des Associations au public ; 15h : Discours de Monsieur le Maire ; 18h : Clôture du Village des Associations ; 18h-19h : Animation musicale de clôture du Village. Animations proposées par les associations sur le temps du Village. * Pass sanitaire obligatoire pour accéder à l’événement. * Port du masque recommandé. **Découvrez la liste des associations participantes :** AAMI BEGLES (Association des Assistantes Maternelles Indépendantes de Bègles) ADELE AMICALE LAÏQUE ASB OMNISPORTS (Association Sportive Béglaise) ASPOM BEGLES HANDBALL AVIRON CLUB BORDEAUX BEGLES BALTERNO PRODUCTIONS BEGLES FRATERNITE BOBOYAKA BORDEAUX ECOLE NUMERIQUE CAB HANDBALL CAB OMNISPORTS L’ESTEY – CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE BEGLES COMITE DE QUARTIER ARGOUS COMITE DE QUARTIER BIRAMBITS COMITE DE QUARTIER DES LACS COMITE DE QUARTIERDU PRECHE COMITE DE QUARTIER LA RAZE COMITE DE QUARTIER MAIRIE BOURG COMITE DE QUARTIER MARCEL SEMBAT COUNTRY DANSE GIRONDE CREAC CRECHENDO CYCLES ET MANIVELLES DOJO BEGLAIS DON DU SANG ANTENNE BEGLES ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE ENTRESOLS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE JOUGADOUS LA BOUCLE LIGUE DES DROITS DE L’HOMME JARDIN L’EPHEMERE LES AMIS DE SOLEVENT LES AMIS DE SUPERCOOP LES CLOWNS STETHOSCOPES LUDOSENS MIEL (Monnaie d’Intérêt Economique Local) MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) REMUE MENINGES RENDEZ-VOUS DES TERRES NEUVES RETRAITE SPORTIVE RUGBY CLUB BEGLES XIII RYTHME ET MOUVEMENT SECOURS POPULAIRE SENIORS DYNAMIC’S BEGLAIS TEMPS DANSES 33 TERRE ET OCEAN TERRE SUD BEL AIR THEATRE DU LEVAIN THEATRE EN MIETTES ZONE A PARTAGER TIMBROPHILES BEGLAIS

Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire.

Temps fort de la rentrée, le Village des Associations s’installe cette année à Bègles Plage, le 4 septembre !

Bègles Plage Avenue Pierre Mendès France Bègles Bègles Hourcade Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00