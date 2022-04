Le village des associations avec la Maison Écocitoyenne Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Le village des associations avec la Maison Écocitoyenne Maison écocitoyenne, 14 mai 2022, Bordeaux. Le village des associations avec la Maison Écocitoyenne

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Maison écocitoyenne

**Tout public.** **En accès libre**

Gratuit SANS inscription

Village des associations avec Les Petits Débrouillards,Terre de Lien, Water Family: jeu «la roue de l’alimentation durable», calculateur d’empreinte citoyenne, distribution de graines, de plantation Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T17:30:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux Departement Gironde

Maison écocitoyenne Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Le village des associations avec la Maison Écocitoyenne Maison écocitoyenne 2022-05-14 was last modified: by Le village des associations avec la Maison Écocitoyenne Maison écocitoyenne Maison écocitoyenne 14 mai 2022 bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux

Bordeaux Gironde