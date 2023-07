Venez découvrir des voitures anciennes Le village de Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Sernin-sur-Rance Venez découvrir des voitures anciennes Le village de Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance, 17 septembre 2023, Saint-Sernin-sur-Rance. Venez découvrir des voitures anciennes Dimanche 17 septembre, 09h00 Le village de Saint-Sernin-sur-Rance Gratuit. Entrée libre. Exposition à la Place du Rouergue. Les conducteurs sont attendus à la Place du Rouergue et suivront un itinéraire qui les mènera à la base de loisirs pour le repas. Le village de Saint-Sernin-sur-Rance Place de la Vierge, 12380 Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 12 15 86 »}] Des animations musicales et festives vous attendent au cœur de ce village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

