Saint-Bard La vie quotidienne à Saint-Bard au siècle dernier Le village de Saint-Bard Saint-Bard, 16 septembre 2023, Saint-Bard. La vie quotidienne à Saint-Bard au siècle dernier Samedi 16 septembre, 14h30 Le village de Saint-Bard Gratuit. Entrée libre. Un historien vous fera découvrir au travers d’une balade conférence, la vie animée dans le bourg de Saint-Bard au siècle dernier, à partir du patrimoine bâti, vous découvrirez comment vivaient nos grands parents, arrière grands parents…, petits métiers, commerces, anecdotes, habitants qui ont laissé leur souvenir dans l’histoire des lieux, ce sera l’occasion de regarder autrement l’église, mais aussi tous les vieux bâtiments du bourg. Le village de Saint-Bard 23260 Saint-Bard Saint-Bard 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 76 60 54 92 https://fr-fr.facebook.com/people/Association-Saint-Bard-et-son-patrimoine/100069911711363/ Saint-Bard est une commune française située dans le département de la Creuse. Parking sur place. Accès en voiture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

