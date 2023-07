Chuchotis au cœur des pierres : une balade culturelle et patrimoniale en terre d’histoire Le village de Roquessels Roquessels Catégories d’Évènement: Hérault

Chuchotis au cœur des pierres : une balade culturelle et patrimoniale en terre d'histoire
Samedi 16 septembre, 14h30
Le village de Roquessels
Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous devant la mairie. Durée : 1h30.

Le service culturel vous convie à la 8e édition de « Chuchotis », une promenade culturelle et patrimoniale qui se déroulera à Roquessels, un site patrimonial d'importance situé au nord du territoire. Cet événement marquera également le début de la saison culturelle.

Le charmant village de Roquessels, avec ses ruelles pittoresques, abrite les vestiges d’un château féodal et d’une chapelle romane datant des Xe-XIe siècles, classée au titre des Monuments historiques. Ce site castral remarquable offre une vue panoramique spectaculaire sur la plaine biterroise. C’est dans ce cadre enchanteur que les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer des artistes, des conteurs et des musiciens au cours de leur promenade.

Au programme d'une balade au cœur du village, plusieurs arrêts seront prévus, ponctués d'interventions de conteurs, de musiciens et de théâtre de papier…

Le village de Roquessels
34234 Roquessels
Roquessels 34320
Hérault Occitanie
04 67 36 07 51
http://www.avant-monts.fr
06 43 92 46 84
reservation@avant-monts.fr

Dans le village de Roquessels, découvrez le château médiéval offrant une vue panoramique sur la région. Malgré les destructions partielles subies au cours du siècle dernier, la chapelle miraculeusement préservée du XIIe siècle, dédiée à Notre-Dame, est un trésor à contempler. Elle est également connue sous le nom d'église de l'Assomption-de-Notre-Dame de Roquessels.

