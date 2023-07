À la découverte du patrimoine de Puycasquier : entre histoire et architecture Le village de Puycasquier Puycasquier Catégories d’Évènement: Gers

À la découverte du patrimoine de Puycasquier : entre histoire et architecture

Dimanche 17 septembre, 09h00

Gratuit. Entrée libre. Implanté au sommet de l'une des collines les plus élevées des environs, le village de Puycasquier aurait été fondé par les comtes du Fezensaguet au XIIIe siècle.

De la halle rebâtie en 1923 à l’église Notre-Dame-de-Gaillan (ancienne église paroissiale), en passant par l’église Saint-Abdon et Saint-Sennen (portail sculpté du XIVe siècle et cuve baptismale en plomb du XIIIe siècle), venez découvrir le patrimoine puycasquiérois. Le village de Puycasquier 32120 Puycasquier Puycasquier 32120 Gers Occitanie Puycasquier, un bourg rural typique de la Lomagne, se dévoile à travers ses maisons anciennes, construites avec les matériaux du terroir, alignées selon le plan régulier de l’ancienne bastide. Au cœur du village, le clocher, qui fut autrefois une tour de guet du XIIIe siècle, la halle datant du XVIe siècle (remaniée en 1924), le porche de l’église et la cuve baptismale du XIIe siècle sont autant de trésors architecturaux à explorer. Dans le quartier des Embans, des maisons datant du XVIe siècle ajoutent une touche d’authenticité à l’ensemble. Une promenade sur la « brèche des anglais », qui donne sur le chemin de ronde, récompensera les visiteurs avec une vue panoramique époustouflante sur la vallée de l’Auroue et les majestueuses Pyrénées. En dehors du village, la chapelle Notre Dame de Gaillan mérite également une visite. Construite sur les vestiges d’un ancien village gallo-romain, elle est devenue un lieu de pèlerinage depuis le XVIe siècle. Puycasquier vous invite ainsi à un voyage dans le temps, entre patrimoine rural et histoire authentique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

