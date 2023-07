Découvrez le trésor oublié : les vestiges de ce château médiéval Le village de Preignan Preignan Catégories d’Évènement: Gers

Découvrez le trésor oublié : les vestiges de ce château médiéval

Le village de Preignan
Preignan, 16 septembre 2023

16 et 17 septembre
Gratuit. Entrée libre.

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, venez percer les mystères du château médiéval de Preignan, un trésor méconnu de la commune. Alors que le château de la Testère est bien connu des habitants, nous vous invitons à découvrir les vestiges du château médiéval de Preignan en compagnie de M. Barbet, le propriétaire du site. Laissez-vous captiver par les récits du passé et l'évolution de ce lieu emblématique, ainsi que par les anecdotes passionnantes qu'il a à partager autour de ces vestiges chargés d'histoire.

Le village de Preignan
1 place François-Mitterand, 32810 Preignan
Preignan 32810 Gers Occitanie
05 62 65 52 87
http://www.preignan.fr

Preignan est une commune française située dans le centre du département du Gers en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Pays d'Auch, un territoire céréalier et viticole qui s'est également constitué en pays au sens aménagement du territoire en 2003.

