Splendeurs du XIVe siècle : découvrez l’église avec son autel en marbre et les trésors de saint Martin et saint Louis Le village de Pergain-Taillac Pergain-Taillac Catégories d’Évènement: Gers

Pergain-Taillac Splendeurs du XIVe siècle : découvrez l’église avec son autel en marbre et les trésors de saint Martin et saint Louis Le village de Pergain-Taillac Pergain-Taillac, 16 septembre 2023, Pergain-Taillac. Splendeurs du XIVe siècle : découvrez l’église avec son autel en marbre et les trésors de saint Martin et saint Louis 16 et 17 septembre Le village de Pergain-Taillac Gratuit. Entrée libre. Venez visiter cette église du XIVe siècle avec un autel en marbre surmonté d’une surprenante glorification de saint Martin et renfermant les reliques de saint Louis. Le village de Pergain-Taillac 32700 Pergain-Taillac Pergain-Taillac 32700 Gers Occitanie 06 74 73 65 13 Église du XIVe siècle avec un autel en marbre surmonté d’une surprenante gloire avec une glorification de saint Martin et des reliques de saint Louis. Place de la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Association l’Escapade Détails Catégories d’Évènement: Gers, Pergain-Taillac Autres Lieu Le village de Pergain-Taillac Adresse 32700 Pergain-Taillac Ville Pergain-Taillac Departement Gers Lieu Ville Le village de Pergain-Taillac Pergain-Taillac

Le village de Pergain-Taillac Pergain-Taillac Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pergain-taillac/