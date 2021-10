La Chapelle-Saint-Laurent La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres, La Chapelle-Saint-Laurent Le village de Noël La Chapelle-Saint-Laurent La Chapelle-Saint-Laurent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Chapelle-Saint-Laurent

Le village de Noël La Chapelle-Saint-Laurent, 4 décembre 2020, La Chapelle-Saint-Laurent. Le village de Noël La Chapelle-Saint-Laurent

2020-12-04 – 2021-12-04

La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres La Chapelle-Saint-Laurent Au programme : Animations tout au long du week-end au profit du Téléthon ( randos, VTT, mob vintage, moto, cavalier, pompiers…). Marché artisanal et de producteurs. Samedi soir Tartiflette (sur réservation).

Présence du père noël sur les 2 jours. Au programme : Animations tout au long du week-end au profit du Téléthon ( randos, VTT, mob vintage, moto, cavalier, pompiers…). Marché artisanal et de producteurs. Samedi soir Tartiflette (sur réservation).

Présence du père noël sur les 2 jours. Au programme : Animations tout au long du week-end au profit du Téléthon ( randos, VTT, mob vintage, moto, cavalier, pompiers…). Marché artisanal et de producteurs. Samedi soir Tartiflette (sur réservation).

Présence du père noël sur les 2 jours. non communiqué

La Chapelle-Saint-Laurent

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Chapelle-Saint-Laurent Autres Lieu La Chapelle-Saint-Laurent Adresse Ville La Chapelle-Saint-Laurent lieuville La Chapelle-Saint-Laurent