Un manège gratuit pour les plus petits et trois chalets tenus par le pôle Jeunesse avec des ateliers récup’, des animations et de la petite restauration. Crêpes, paninis et boissons chaudes dont le bénéfice obtenu sera destiné à financer leurs projets. Les samedis 11 et 18, le chalet resto sera tenu par les associations de parents d’élèves de Fenouillet. **Les ateliers récup’ et les animations du pôle Jeunesse** Préparez-vous pour des animations flash et des jeux, mais aussi des activités créatives avec des éléments de récupération pour tous les âges : **du 10 au 24 décembre, vous pourrez fabriquer des sapins lumineux** en bois et **du 27 au 31 décembre, des calendriers** pour bien s’organiser en 2022. **Horaires du carrousel et des chalets** Du lundi au jeudi en période scolaire : 16h00 – 19h00 Les vendredis 10 et 17 décembre : 17h00 – 21h00 Les week-ends et les vacances scolaires : 11h00 – 12h30 et 15h00 – 19h00 Les 24 et 31 décembre : 11h00 – 12h30 et 15h00 – 18h00 Les 25 et 26 décembre : FERMÉ **Animations :** Du 17 au 24 décembre : **Ferme animalière, calèche et jeux en bois** Du 27 au 31 décembre : **Animations enfants et ados**

La place de la mairie accueille de nouveau un village de Noël pendant trois semaines.

Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne



