Dole Dole Dole, Jura Le village de Noël Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Le village de Noël Dole, 3 décembre 2021, Dole. Le village de Noël Dole

2021-12-03 – 2021-12-03

Dole Jura Dole EUR 0 0 Artisans et producteurs locaux vous accueillent dans leurs chalets, pour faire une pause vin chaud, pour déguster une tartine, ou bien pour trouver le petit cadeau de Noël qui fera plaisir à toute la famille ! Le petit manège pour enfants sera également présent. https://www.sortiradole.fr/?annee=2021&mois=12&cHash=627ec8795253e7585a370fd567870879 Artisans et producteurs locaux vous accueillent dans leurs chalets, pour faire une pause vin chaud, pour déguster une tartine, ou bien pour trouver le petit cadeau de Noël qui fera plaisir à toute la famille ! Le petit manège pour enfants sera également présent. Dole

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Ville Dole lieuville Dole