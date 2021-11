Le Village de Noel de Randonnai Tourouvre au Perche, 11 décembre 2021, Tourouvre au Perche.

Le Village de Noel de Randonnai RANDONNAI Centre-bourg de Randonnai Tourouvre au Perche

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 12:00:00 RANDONNAI Centre-bourg de Randonnai

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche

Ouverture exceptionnelle de la maison du père Noël le 22 décembre.

La déco a été entièrement revue comme chaque année. Elle accueille pour l’occasion et vu les circonstances la poste du pôle Nord. Ainsi les groupes ou famille seront reçues, un par un avec, accueil dans le vestibule (accès côté rue) avec rappel des consignes de sécurité (masque obligatoire, désinfection des mains, interdiction de toucher les décors, 15mn max par famille en cas d’affluence, la sortie par la cour, pas de photo sur les genoux du père Noël, aération des locaux 2 fois par jour). Bureau des enfants sages avec certificat auprès du Lutin en chef, puis dépôt de lettre au Père Noël auprès de l’Elfe de postes (réponse garantie remise aux parents discrètement), rencontre du père noël au coin du feu (petit présent à la clé), visite du boudoir de mère Noël avec contes pour enfants par les bibliothèques médiathèques des hauts du Perche, découverte de la chambre du Père Noël. Sortie dans la cour avec visite de l’étable des rennes (attention il neige !!!). Alors à vos stylos les enfants et en avant les listes pour le Père Noël.

Sur la place de l’église, crèche et igloo lapon (gonflable) avec décor…

Pour le petit marché de produit locaux et décos en extérieur tout dépend de la situation sanitaire ….. à suivre

nroy27@outlook.com +33 6 13 05 77 83

