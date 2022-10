LE VILLAGE DE NOËL Bazincourt-sur-Saulx Bazincourt-sur-Saulx Catégories d’évènement: Bazincourt-sur-Saulx

Meuse Bazincourt-sur-Saulx Grande manifestation au village de Bazincourt, en présence du Père Noël : le Village de Noël, organisé par le comité des fêtes de Bazincourt-sur-Saulx. De nombreux exposants seront présents et de nombreuses animations se dérouleront sur ces deux jours : animations, lectures de contes, ateliers enfants, artisanat, produits du terroir, feu d’artifice le samedi à 19h.

Restauration sur place. Entrée gratuite. Programme complet sur le site de l’évènement. villagedenoel55@gmail.com +33 6 81 64 33 56 https://www.village-de-noel.fr/ Bazincourt-sur-Saulx

