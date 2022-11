Le village de Noël à La Chapelle St Laurent La Chapelle-Saint-Laurent La Chapelle-Saint-Laurent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Svres

La Chapelle-Saint-Laurent

Le village de Noël à La Chapelle St Laurent La Chapelle-Saint-Laurent, 3 décembre 2022, La Chapelle-Saint-Laurent. Le village de Noël à La Chapelle St Laurent

Place de l’aubépine La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Svres

2022-12-03 – 2022-12-03 La Chapelle-Saint-Laurent

Deux-Svres La Chapelle-Saint-Laurent Au programme : Animations tout au long du week-end au profit du Téléthon ( randos, exposition de Lego, pompiers…). Marché artisanal et de producteurs. Samedi soir Tartiflette (sur réservation). Au programme : Animations tout au long du week-end au profit du Téléthon ( randos, exposition de Lego, pompiers…). Marché artisanal et de producteurs. Samedi soir Tartiflette (sur réservation). +33 7 68 95 63 97 non-communiqué

La Chapelle-Saint-Laurent

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Deux-Svres, La Chapelle-Saint-Laurent Autres Lieu La Chapelle-Saint-Laurent Adresse Place de l'aubépine La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Svres Ville La Chapelle-Saint-Laurent lieuville La Chapelle-Saint-Laurent Departement Deux-Svres

La Chapelle-Saint-Laurent La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-saint-laurent/

Le village de Noël à La Chapelle St Laurent La Chapelle-Saint-Laurent 2022-12-03 was last modified: by Le village de Noël à La Chapelle St Laurent La Chapelle-Saint-Laurent La Chapelle-Saint-Laurent 3 décembre 2022 Deux-Sèvres Deux-Svres La Chapelle-Saint-Laurent Place de l'aubépine La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres Place de l'aubépine La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Svres

La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Svres