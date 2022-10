Le Village de Noël

2022-11-26 – 2023-01-08 0 EUR Sur la place du Château à Bouxwiller, se dresse une magnifique crèche au milieu d’un joli petit village planté aux côtés du grand sapin illuminé. Sur la place du Château, aux côtés du sapin revêtu d’illuminations et orné de nombreux décors créés par les élèves des établissements scolaires, se dresse un petit village. +33 3 88 70 70 16 dernière mise à jour : 2022-10-03 par

