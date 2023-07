Venez découvrir ce village situé sur des serres Le village de Nailloux Nailloux, 17 septembre 2023, Nailloux.

Venez découvrir ce village situé sur des serres Dimanche 17 septembre, 11h30, 14h00 Le village de Nailloux Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église du village. Pour plus d’informations veuillez consulter le site : http://www.lauragais-tourisme.fr/temps-forts/journees-europeennes-du-patrimoine

Située sur deux collines très allongées, appelées « serres », la vieille ville de Nailloux se divise en deux parties distinctes, séparées par la rue de la République.

À l’Ouest, le castrum (quartier du vieux fort) est plus ancien : il comprend notamment l’église et sa place. À l’Est, la bastide et ses rues parallèles date de la Renaissance et de l’âge d’or du pastel.

Le village de Nailloux 31560 Nailloux Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie 05 62 57 09 68 http://www.lauragaistourisme.fr Nailloux, petit village du Lauragais, construit entre castrum et bastide, connut le siècle d’or du pastel, comme en témoigne l’église Saint-Martin de style gothique méridional (fin XVe – début XVIe siècle).

L’âge d’or du blé succéda ensuite au pastel et la halle de Nailloux témoigne encore de l’importance de la production qui était acheminée jusqu’au milieu du XXe siècle, par le Canal du Midi tout proche. Depuis l’A66 : En direction d’Andorre, sortie n°1 Nailloux. Depuis l’A61 : En direction de Montpellier > A66, sortie n°1 Nailloux.

