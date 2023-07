Venez découvrir ce village au travers d’une visite guidée Le village de Montgeard Montgeard Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montgeard Venez découvrir ce village au travers d’une visite guidée Le village de Montgeard Montgeard, 17 septembre 2023, Montgeard. Venez découvrir ce village au travers d’une visite guidée Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h30 Le village de Montgeard Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église du village. Pour plus d’informations, veuillez contacter le site : http://www.lauragais-tourisme.fr/temps-forts/journees-europeennes-du-patrimoine Montgeard est une bastide fondée par le roi de France Philippe V dit le Long en 1317. Qui pourrait croire que ce petit village de 500 habitants aujourd’hui était autrefois, à l’âge d’or du pastel, une grande ville renommée dans tout le Lauragais ? Le village de Montgeard 31560 Montgeard Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie Montgeard est une commune française située dans l’est du département de la Haute-Garonne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

