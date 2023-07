Plongez dans l’histoire de Montaut-les-Créneaux : une invitation privée au château Le village de Montaut-les-Créneaux Montaut-les-Créneaux, 16 septembre 2023, Montaut-les-Créneaux.

Plongez dans l’histoire de Montaut-les-Créneaux : une invitation privée au château 16 et 17 septembre Le village de Montaut-les-Créneaux Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous à la rue du château.

Philippe de Rouilhan, propriétaire du château de Montaut-les-Créneaux, vous invite à découvrir une partie de sa propriété. En amont de la visite, vous aurez la possibilité de suivre une visite guidée sur l’histoire de Montaut-les-Créneaux en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire.

Le village de Montaut-les-Créneaux Bourg, 32810 Montaut-les-Créneaux Montaut-les-Créneaux 32810 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 73 92 55 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 69 47 74 06 »}] Montaut-les-Créneaux est un castelnau du XIIe siècle ayant conservé de nombreuses empreintes de son histoire. La plupart des vestiges du passé sont classés. En suivant le chemin de ronde, on peut apercevoir le château (privé) au donjon carré crénelé qui est à l’origine du nom de « Montaut-les-Créneaux ».

Le mur d’enceinte franchi, les maisons du village s’alignent de chaque côté de la place. Elles sont surtout bâties en moellon de calcaire. Leurs encorbellements et leurs colombages sont magnifiquement conservés.

L’église romane dédiée à saint Michel mérite que l’on s’y arrête ; de ravissantes fresques en ornent les murs.

Des petits jardins parsemés dans le village aux chemins de randonnée qui rayonnent autour de Montaut-les-Créneaux, la nature est très présente ici. Des chemins de promenade conduisent vers bois de Pilhat, la chapelle de Biane ou le faubourg de Malartic. En chemin les points de vue sur la campagne et sur Auch toute proche sont magnifiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:15:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

2023-09-17T16:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

©Grand Auch Cœur de Gascogne