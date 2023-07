Rando-trail patrimoine vernaculaire Le village de Larroque-Toirac Larroque-Toirac, 16 septembre 2023, Larroque-Toirac.

Venez participer à une randonnée trail semi-nocturne à la découverte du patrimoine vernaculaire.

Venez participer à une randonnée trail semi-nocturne à la découverte du patrimoine vernaculaire. Le village de Larroque-Toirac, 46160 Lot, Occitanie. Participation libre. Sur inscription. Larroque-Toirac est une commune française, située dans le sud-est du département du Lot en région Occitanie. Elle est également dans le causse de Cajarc, le plus petit des quatre causses du Quercy, enserré dans les méandres du Lot et du Célé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:30:00+02:00

