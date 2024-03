Le Village de l’An Mil à Château-Thierry Château-Thierry, samedi 6 juillet 2024.

Venez découvrir lors de cette visite, le village de l’An Mil une visite pour le moins insolite. Découvrez la vie quotidienne du Moyen-Age en visitant ce village reconstitué.

Une façon originale et amusante de découvrir et de comprendre l’histoire médiévale, les conditions de vie et les métiers d’il y a plus de 1000 ans.

Le village de l’An Mil se situe sur le site du château médiéval de Château-Thierry, derrière la fauconnerie du château.

Ouverture saison 2024

Juin 1/2 15/16

Juillet et août uniquement TOUS les week-ends du 6 juillet jusqu’au 1er septembre inclus

Fête médiévale 20/21 juillet

Septembre 14/15 28/29

Les horaires sont de 10h à 17h.

(Fermé pendant la représentation des aigles à 15h)

Géré par l’association Les Castels.

Accès non autorisés aux chiens

Accès possible aux personnes à mobilités réduites

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-09-01 17:00:00

Cours Renan

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France lescastels02400@gmail.com

