Artisanat d’osier au moulin de La Molo Porto : découverte et créations Le village de La Bastide-de-Sérou La Bastide-de-Sérou Catégories d’Évènement: Ariège

La Bastide-de-Sérou Artisanat d’osier au moulin de La Molo Porto : découverte et créations Le village de La Bastide-de-Sérou La Bastide-de-Sérou, 16 septembre 2023, La Bastide-de-Sérou. Artisanat d’osier au moulin de La Molo Porto : découverte et créations Samedi 16 septembre, 10h00 Le village de La Bastide-de-Sérou Gratuit. Entrée Libre. Séverine vous accueillera tout au long de la matinée au moulin de La Molo Porto. Vous aurez l’occasion d’admirer son travail d’osier et d’assister à la création d’un panier. De plus, vous pourrez découvrir ses créations disponibles à la vente, pour en garder un souvenir. Le village de La Bastide-de-Sérou 09240 La Bastide-de-Sérou La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie 06 19 69 26 83 http://sites.google.com/view/mouli-molo-porto/accueil La Bastide-de-Sérou est une commune française située dans le département de l’Ariège en région Occitanie. Le patrimoine architectural de la commune comprend trois bâtiments protégés au titre des Monuments historiques : l’église Notre-Dame-de-la-Nativité d’Unjat, inscrite en 1992, la mine de cuivre gallo-romaine du Goutil, classée en 1982, et la tour du Loup, inscrite en 1994 puis en 1995. Bus Foix/St Girons. Parking. Toilettes publiques à proximité. Petite restauration sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00 ©Severine Riman Détails Catégories d’Évènement: Ariège, La Bastide-de-Sérou Autres Lieu Le village de La Bastide-de-Sérou Adresse 09240 La Bastide-de-Sérou Ville La Bastide-de-Sérou Departement Ariège Age max 99 Lieu Ville Le village de La Bastide-de-Sérou La Bastide-de-Sérou

Le village de La Bastide-de-Sérou La Bastide-de-Sérou Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bastide-de-serou/