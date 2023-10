Halloween- Chasse aux bonbons Le village de Hérisson Hérisson, 31 octobre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Mardi 31 Octobre, à 15h00, rendez-vous pour une chasse aux bonbons, au départ de la Place de la République, afin de fêter Halloween.

Suite à la chasse, un goûté attendra les participants à l’Espace Jacques Gaulme, à 16h30..

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

Le village de Hérisson Place de la République

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Tuesday October 31, at 3:00 p.m., join us for a candy hunt, starting from Place de la République, to celebrate Halloween.

Following the hunt, a snack will await participants at the Espace Jacques Gaulme, at 4.30pm.

El martes 31 de octubre, a las 15.00 h, participe en la caza del « truco o trato », que partirá de la Place de la République, para celebrar Halloween.

Tras la búsqueda, se servirá un aperitivo en el Espace Jacques Gaulme a las 16.30 h.

Am Dienstag, den 31. Oktober um 15:00 Uhr beginnt auf dem Place de la République eine Halloween-Jagd nach Süßigkeiten.

Nach der Jagd erwartet die Teilnehmer um 16:30 Uhr ein kleiner Imbiss im Espace Jacques Gaulme.

Mise à jour le 2023-10-13 par OTI Vallée du Coeur de France