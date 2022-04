Le village de Grailhen Grailhen Grailhen Catégories d’évènement: 65170

Grailhen

Le village de Grailhen Grailhen, 4 juin 2022, Grailhen. Le village de Grailhen Parking à l’entrée du village GRAILHEN Grailhen

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 16:00:00 Parking à l’entrée du village GRAILHEN

Grailhen 65170 Grailhen RV 14h Parking à l’entrée du village.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Ce village « balcon » offre une vue imprenable sur la vallée d’Aure. Ses maisons traditionnelles témoignent d’une architecture caractéristique du milieu montagnard. Son église romane, érigée en surplomb de la vallée, est ornée de remarquables peintures murales du XVIe siècle. RV 14h Parking à l’entrée du village.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Parking à l’entrée du village GRAILHEN Grailhen

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: 65170, Grailhen Autres Lieu Grailhen Adresse Parking à l'entrée du village GRAILHEN Ville Grailhen lieuville Parking à l'entrée du village GRAILHEN Grailhen Departement 65170

Grailhen Grailhen 65170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grailhen/

Le village de Grailhen Grailhen 2022-06-04 was last modified: by Le village de Grailhen Grailhen Grailhen 4 juin 2022 65170 Grailhen

Grailhen 65170