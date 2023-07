Les transformations historiques de Gardouch : du castrum à l’essor grâce au canal du Midi Le village de Gardouch Gardouch, 17 septembre 2023, Gardouch.

Les transformations historiques de Gardouch : du castrum à l'essor grâce au canal du Midi
Dimanche 17 septembre, 11h30, 14h00
Le village de Gardouch
Gratuit. Entrée libre.
Rendez-vous devant l'église du village.

Sur la colline du Pech de Gardog, à Gardouch, tout comme les autres villages situés de part et d’autre du sillon Lauragais, Gardouch avait un rôle défensif à l’époque féodale, étant un castrum.

La guerre de Cent Ans et les guerres de Religion ont considérablement affecté le village, entraînant d’importantes destructions et des désastres. Avec la construction du canal du Midi, le village a connu un nouvel essor et une expansion significative.

Le village de Gardouch 31290 Gardouch Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie Gardouch est une commune française située dans l’est du département de la Haute-Garonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

©Lauragais Tourisme