Le village de Duhort-Bachen vous réserve des surprises !

Château de Bachen, le samedi 18 septembre à 10:00

### Entre lectures et découvertes patrimoniales, en partenariat avec les médiathèques communautaires, la visite guidée du village de Duhort-Bachen se fait « surprise ». Marie et Justine vous invitent à (re)découvrir Duhort-Bachen et son patrimoine, entre histoire locale, anecdotes surprenantes et lectures à voix haute ! Une balade pour tout public, et originale, qui fera la part belle à l’inattendu et qui commencera par la découverte du mystérieux Château du Lau…

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum.

Château de Bachen Château, 40800 Duhort-Bachen



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00