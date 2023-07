À la découverte de ce village Le village de Castéra-Verduzan Castéra-Verduzan, 16 septembre 2023, Castéra-Verduzan.

À la découverte de ce village 16 et 17 septembre Le village de Castéra-Verduzan Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine, l’association « Nature et Patrimoine au Castéra » a créé un circuit urbain permettant aux touristes et aux visiteurs de découvrir le village, en mettant l’accent sur ses facettes historiques, culturelles et environnementales. Des panneaux ont été installés dans le centre de la commune, fournissant un premier niveau d’information sur place, tandis que des QR codes permettent d’approfondir davantage. Ce circuit invite ainsi les habitants du Castéra à redécouvrir leur cadre de vie et leur environnement habituel sous un nouvel angle.

Le village de Castéra-Verduzan 32410 Castéra-Verduzan Castéra-Verduzan 32410 Gers Occitanie 05 62 68 13 11 https://www.castera-verduzan.com/ Castéra-Verduzan est une commune française située dans le département du Gers, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©L’instant C/ Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne